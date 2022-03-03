Под контролем ВСУ: над Бучей поднят украинский флаг
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В Буче Киевской области возле горсовета военные Вооруженных сил Украины подняли украинский флаг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Сухопутные силы Украины.
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"Город Буча, 3 марта. Поднимем украинский флаг над городом", - сказали военные ВСУ.
Напомним
25 февраля сообщили, что в жилых кварталах Бучи есть российские военные.
По состоянию на 17:00 2 марта самыми опасными направлениями в Киевской области были: Житомирская трасса, Буча-Ирпень-Гостомель, а также север Вышгородского района.