Под контролем ВСУ: над Бучей поднят украинский флаг

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"Город Буча, 3 марта. Поднимем украинский флаг над городом", - сказали военные ВСУ.

Напомним

25 февраля сообщили, что в жилых кварталах Бучи есть российские военные.

По состоянию на 17:00 2 марта самыми опасными направлениями в Киевской области были: Житомирская трасса, Буча-Ирпень-Гостомель, а также север Вышгородского района.