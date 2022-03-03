Під контролем ЗСУ: над Бучею піднято український прапор
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. У Бучі Київської області біля міськради військові Збройних сил України підняли український прапор. Про це повідомляє УНН із посиланням на Сухопутні сили України.
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"Місто Буча, 3 березня. Піднімаємо український прапор над містом", – сказали військові ЗСУ.
Нагадаємо
25 лютого повідомили, що у житлових кварталах Бучі є російські військові.
Станом на 17:00 2 березня найнебезпечнішими напрямками у Київській області були: Житомирська траса, Буча-Ірпінь-Гостомель, а також північ Вишгородського району.