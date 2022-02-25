Російські військові зайшли у житлові квартали Бучі – мер
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Російські військові присутні у житлових кварталах в Бучі на Київщині. Про це УНН повідомив Бучанський міський голова Андрій Федорук.
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"Житлові квартали на в‘їзді у місто дійсно мають присутність російських військ ще з ранку", - повідомив він.
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Водночас за словами співрозмовника, бої на території міста не ведуться.
Раніше сьогодні в мережі з’явились повідомлення про захоплення одного з житлових комплексів у місті.
За повідомленнями очевидців, частина російських військових переодяглася у цивільних і пішла у невідомому напрямку.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з окупованого Криму.
На всій території України ввели воєнний стан.