Российские военные зашли в жилые кварталы Бучи – мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Российские военные присутствуют в жилых кварталах в Буче в Киевской области. Об этом УНН сообщил Бучанский городской голова Андрей Федорук.
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"Жилые кварталы на въезде в город действительно имеют присутствие российских войск еще с утра", - сообщил он.
Добавим
В то же время по словам собеседника, бои на территории города не ведутся.
Ранее сегодня в сети появились сообщения о захвате одного из жилых комплексов в городе.
По сообщениям очевидцев, часть российских военных переоделась в гражданских и ушла в неизвестном направлении.
Напомним
24 февраля в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.
На всей территории Украины ввели военное положение.