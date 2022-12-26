Снимал детскую порнографию, принуждая двух малых дочерей своих сожительниц: будут судить мужчину

ukru
Эксклюзив
16:00 • 65796 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 126413 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 131440 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 109350 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 103549 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 90061 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110974 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136102 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122985 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136723 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 116262 просмотра
Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

14 марта, 10:55 • 34830 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 76717 просмотра
путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

14 марта, 13:08 • 31539 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

13:57 • 70273 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 227576 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 258126 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 196482 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 201862 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 237211 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 76717 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 116262 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 118839 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 126367 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 141502 просмотра
Актуальное
Снимал детскую порнографию, принуждая двух малых дочерей своих сожительниц: будут судить мужчину

Снимал детскую порнографию, принуждая двух малых дочерей своих сожительниц: будут судить мужчину

Киев • УНН

 • 853036 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Жителя Днепропетровской области будут судить за домашнее насилие в отношении детей своих сожительниц, развращение и создание детской порнографии с их принудительным участием. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, во время международного сотрудничества столичные правоохранители получили информацию от иностранных коллег относительно размещения в интернете фотоматериалов с детской порнографией, предположительно изготовленной на территории Украины. Расследованием установлено, что к изготовлению и распространению детской порнографии причастен 28-летний житель Днепропетровской области. Жертвами преступлений стали малолетние дети двух его сожительниц, с которыми он проживал с 2017 по 2022 годы.

Мужчина, пользуясь доверительным отношением к себе, как отмечается, "принуждал двух малолетних дочерей своих сожительниц к участию в создании фото- и видеоматериалов с моделированием сексуального поведения, откровенных сексуальных поз и изображением их половых органов".

Также, по сообщению, он совершал другие развратные действия, вызвавшие физическое и моральное развращение этих детей. Девочкам на момент совершения первых преступных действий было 3 и 7 лет.

Кроме того, обвиняемый в течение длительного времени, как отмечается, совершал психологическое и физическое насилие в отношении детей одной из сожительниц, особенно двух из них - девочки 2010 года рождения и мальчика 2004 года рождения.

Он угрожал детям насилием, нецензурно выражался, унижал, наносил кулаками и ногами побои в разные части тела, забирал продукты, запрещал им смотреть мультфильмы и проводить время вместе с братьями и сестрами. В качестве наказания за неповиновение мужчина неоднократно, в том числе зимой, выгонял мальчика и девочку из дома на улицу без теплой одежды и обуви, добавили в прокуратуре.

Противоправные действия совершались в присутствии трех других малолетних детей сожительницы.

Во время обыска правоохранители изъяли у него электронные носители информации, содержащие около 100 фото- и видеофайлов с детской порнографией, созданной с принудительным участием малолетних детей.

Киевской городской прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданина (ст. 126-1, ч. 2 ст. 156, ч. 4, ч. 6. ст. 153, ч. 1, 3, 4 ст. 301- 1 УК Украины).

По ходатайству прокуратуры обвиняемый находится под стражей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Систематически совершало психологическое насилие: будут судить киевлянина, который издевался над своей тещей

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы