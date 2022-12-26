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Знімав дитячу порнографію, примушуючи двох малих доньок своїх співмешканок: судитимуть чоловіка

Знімав дитячу порнографію, примушуючи двох малих доньок своїх співмешканок: судитимуть чоловіка

Київ • УНН

 • 853039 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Жителя Дніпропетровської області судитимуть за домашнє насильство стосовно дітей своїх співмешканок, розбещення та створення дитячої порнографії за їх примусовою участю. Про це інформує Київська міська прокуратура, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, під час міжнародного співробітництва столичні правоохоронці отримали інформацію від іноземних колег щодо розміщення в інтернеті фотоматеріалів з дитячою порнографією, ймовірно, виготовленою на території України. Розслідуванням встановлено, що до виготовлення та поширення дитячої порнографії причетний 28-річний житель Дніпропетровщини. Жертвами злочинів стали малолітні діти двох його співмешканок, з якими він проживав з 2017 по 2022 роки.

Чоловік, користуючись довірливим ставленням до себе, як зазначається, "примушував двох малолітніх доньок своїх співмешканок до участі у створенні фото- та відеоматеріалів з моделюванням сексуальної поведінки, відвертих сексуальних поз та зображенням їхніх статевих органів".

Також, за повідомленням, він вчиняв інші розпусні дії, які викликали фізичне та моральне розбещення цих дітей. Дівчатам на момент вчинення перших злочинних дій було 3 та 7 років.

Окрім того, обвинувачений протягом тривалого часу, як зазначається, вчиняв психологічне та фізичне насильство стосовно дітей однієї з співмешканок, особливо щодо двох з них - дівчинки 2010 року народження та хлопчика 2004 року народженння.

Він погрожував дітям насильством, нецензурно висловлювався, принижував, наносив кулаками та ногами побої в різні частини тіла, забирав продукти, забороняв їм дивитися мультфільми та проводити час разом з братами і сестрами. У якості покарання за непокору чоловік неодноразово, у тому числі взимку, виганяв хлопчика та дівчинку з будинку на вулицю без теплого одягу та взуття, додали у прокуратурі.

Протиправні дії відбувалися у присутності трьох інших малолітніх дітей співмешканки.

Під час обшуку правоохоронці вилучили у нього електронні носії інформації, що містили близько 100 фото- та відеофайлів з дитячою порнографією, створеною за примусовою участю малолітніх дітей.

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно громадянина (ст. 126-1, ч. 2 ст. 156, ч. 4, ч. 6. ст. 153, ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 КК України).

За клопотанням прокуратури обвинувачений перебуває під вартою.

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