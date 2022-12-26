Систематично вчиняв психологічне насильство: судитимуть киянина, який знущався із своєї тещі

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Ці протиправні події відбувалися протягом тривалого часу в квартирі жінки в Подільському районі міста Києва, де зловмисник раніше проживав. Через постійні погрози та приниження жінка відчувала страх за своє життя, тривогу та почуття безпорадності.

Кривдник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство, однак належних висновків для себе не зробив та продовжував вчиняти протиправні дії, зазначили в прокуратурі.

Подільською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 39–річного мешканця Києва, який систематично вчиняв домашнє насильство відносно 66-річної тещи (ст. 126-1 КК України).

Досудове розслідування здійснювалось Подільським УП ГУНП у місті Києві.

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