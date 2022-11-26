В Україні посилять реагування на сексуальне насильство в умовах збройного конфлікту
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Офіс Генпрокурора повідомив, що запроваджує світові стандарти захисту постраждалих та свідків у справах щодо сексуального насильства, пов’язаного зі збройним конфліктом, пише УНН.
Деталі
Генеральний прокурор Андрій Костін вніс відповідні зміни до Стратегії розвитку прокуратури на 2021-2023 роки. Новий блок стратегії має стати дорожньою картою для всіх правоохоронних органів, що мають справу з потерпілими і свідками сексуального насильства.
Ключові зміни:
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- Посилення механізму виявлення та реагування на факти сексуального насильства, пов’язаного зі збройним конфліктом (СНПК).
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- Застосування стандартів, визначених Глобальним кодексом поведінки для осіб, які збирають та використовують інформацію про систематичне сексуальне насильство в умовах конфлікту (Кодексу Мурад): зобов’язання не завдавати шкоди постраждалій особі; повага до автономії особи; принцип інформованої згоди постраждалої особи; принцип конфіденційності, тощо.
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- Удосконалення системи спеціалізації працівників правоохоронних органів щодо розслідування фактів СНПК, в органах правопорядку, передусім в органах прокуратури, у тому числі шляхом створення спеціалізованих підрозділів.
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- Створення робочих груп за участі представників національних інституцій та міжнародних експертів для розробки і поширення політики, процедур і практики розслідування, судового переслідування за злочини, пов’язані із сексуальним насильством, удосконалення національного законодавства у цій сфері.
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- Проведення тренінгів з розслідування злочинів цієї категорії за участі слідчих і прокурорів, практикуючих лікарів, психологів, представників громадянського суспільства.
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Доповнення
За час війни відкрито 42 справи щодо сексуального насильства.