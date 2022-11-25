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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 46381 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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За час війни відкрито 42 справи щодо сексуального насильства – МВС

За час війни відкрито 42 справи щодо сексуального насильства – МВС

Київ • УНН

 • 824647 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. З початку повномасштабного вторгнення росії в Україні відкрили 42 кримінальні провадження щодо сексуального насильства. Це понад 100 фактів скоєних злочинів, які змогла встановити поліція. Про це під час панельної дискусії на тему “16 днів проти насильства” повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко, передає УНН.

Цитата

"Зараз діяльність всіх правоохоронних органів перш за все спрямована на те, щоб задокументувати всі ті злочини, які сьогодні вчиняються росією на території України. Вже більше 40 тисяч таких злочинів було задокументовано правоохоронними органами. Ми не можемо не говорити про сексуальне насильство в умовах війни. Навряд чи нам вдасться зрозуміти, скільки таких злочинів реально було вчинено під час повномасштабного вторгнення, але вже сьогодні відкрито 42 кримінальних провадження. Це не кількість фактів, потерпілих або злочинців. Це саме кримінальні справи. У них є і може бути по кілька ситуацій, фактів, потерпілих. Понад 100 фактів вже встановлено в цих кримінальних провадженнях в загальному, по всій Україні, по всіх правоохоронних органах", – зазначила Павліченко.

Нагадаємо

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що в Україні щороку від домашнього насильства гине 600 жінок.

Українські Національні Новини

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