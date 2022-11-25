За час війни відкрито 42 справи щодо сексуального насильства – МВС

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"Зараз діяльність всіх правоохоронних органів перш за все спрямована на те, щоб задокументувати всі ті злочини, які сьогодні вчиняються росією на території України. Вже більше 40 тисяч таких злочинів було задокументовано правоохоронними органами. Ми не можемо не говорити про сексуальне насильство в умовах війни. Навряд чи нам вдасться зрозуміти, скільки таких злочинів реально було вчинено під час повномасштабного вторгнення, але вже сьогодні відкрито 42 кримінальних провадження. Це не кількість фактів, потерпілих або злочинців. Це саме кримінальні справи. У них є і може бути по кілька ситуацій, фактів, потерпілих. Понад 100 фактів вже встановлено в цих кримінальних провадженнях в загальному, по всій Україні, по всіх правоохоронних органах", – зазначила Павліченко.

Нагадаємо

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що в Україні щороку від домашнього насильства гине 600 жінок.