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За время войны возбуждено 42 дела по сексуальному насилию – МВД

За время войны возбуждено 42 дела по сексуальному насилию – МВД

Киев • УНН

 • 824646 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. С начала полномасштабного вторжения россии в Украине открыли 42 уголовных производства по сексуальному насилию. Это более 100 фактов совершенных преступлений, которые смогла установить полиция. Об этом во время панельной дискуссии по теме “16 дней против насилия” сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко, передает УНН.

Цитата

"Сейчас деятельность всех правоохранительных органов прежде всего направлена ​​на то, чтобы задокументировать все те преступления, которые сегодня совершаются россией на территории Украины. Уже более 40 тысяч таких преступлений были задокументированы правоохранительными органами. Мы не можем не говорить о сексуальном насилии в условиях войны. Вряд ли нам удастся понять, сколько таких преступлений реально было совершено во время полномасштабного вторжения, но уже сегодня открыто 42 уголовных производства. Это не количество фактов, потерпевших или преступников. Это именно уголовные дела. У них есть и может быть по несколько ситуаций, фактов, потерпевших. Более 100 фактов уже установлено в этих уголовных производствах в общем, по всей Украине, по всем правоохранительным органам", – отметила Павличенко.

Напомним

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в Украине ежегодно от домашнего насилия гибнет 600 женщин.

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