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Щороку від домашнього насильства гине 600 українок – омбудсмен

Щороку від домашнього насильства гине 600 українок – омбудсмен

Київ • УНН

 • 964676 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. В Україні щороку від домашнього насильства гине 600 жінок. Про це в Telegram повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Цитата

"За інформацією ПРООН, від фізичного домашнього насильства в Україні страждає близько 2-ох мільйонів людей. Статистика говорить, що у понад 80-ти % – це насильство чоловіків щодо жінок. Щороку від домашнього насильства гинуть 600 українських жінок", – написав омбудсмен.

Він зазначив, що про проблему домашнього насильства не треба мовчати. Жертвам потрібно звертатися за допомогою до поліції та інших компетентних органів. 

Нагадаємо

В Україні запустили застосунок для виклику поліції через домашнє насильство.

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