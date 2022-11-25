Щороку від домашнього насильства гине 600 українок – омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. В Україні щороку від домашнього насильства гине 600 жінок. Про це в Telegram повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
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"За інформацією ПРООН, від фізичного домашнього насильства в Україні страждає близько 2-ох мільйонів людей. Статистика говорить, що у понад 80-ти % – це насильство чоловіків щодо жінок. Щороку від домашнього насильства гинуть 600 українських жінок", – написав омбудсмен.
Він зазначив, що про проблему домашнього насильства не треба мовчати. Жертвам потрібно звертатися за допомогою до поліції та інших компетентних органів.
Нагадаємо
В Україні запустили застосунок для виклику поліції через домашнє насильство.