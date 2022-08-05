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В Украине запустили приложение для вызова полиции из-за домашнего насилия

В Украине запустили приложение для вызова полиции из-за домашнего насилия

Киев • УНН

 • 239668 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Когда звонок в полицию невозможен, о домашнем насилии теперь можно сообщать через мобильное приложение, сообщает Фонд Народонаселения ООН в Украине, пишет УНН.

Цитата

"Презентовали мобильное приложение для женщин, пострадавших от домашнего или гендерно обусловленного насилия, или находящихся в группе риска. Приложение дает возможность вызвать полицию в тех случаях, когда звонок на 102 невозможен", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщается, презентовали его МВД Украины, Национальная полиция Украины в партнерстве с UNFPA, Фондом ООН в области народонаселения, в рамках «Партнерства Биарриц», инициированного первой леди Еленой Зеленской.

Так, в Украине каждая 5 женщина сталкивалась с домашним насилием. После начала полномасштабной войны проблема насилия над женщинами стала еще более латентной. 

Приложение направлено на облегчение получения помощи той категорией женщин, которые не имеют возможности позвонить в полицию из-за физических особенностей (например, лиц с нарушением слуха), тотального контроля личной жизни, отсутствия средств на счете и т.д. Основным преимуществом приложения является прямая связь с полицией через кнопку «SOS», без звонка на 102 и с автоматическим определением местоположения пострадавшей через геолокацию.

Концепция приложения делает его совершенно не приметным для обидчика. Внешний интерфейс приложения замаскирован под обычное приложение в телефоне женщины. 

Название приложения не распространяется в целях безопасности женщин, которые будут им пользоваться. Узнать детали по названию приложения и его установке можно, позвонив на горячую линию 116 123. 

Дополнение

Экономическое неравенство и насилие – эксперт рассказала, с какими проблемами столкнулись женщины во время войны.

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