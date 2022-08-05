В Украине запустили приложение для вызова полиции из-за домашнего насилия

Цитата

"Презентовали мобильное приложение для женщин, пострадавших от домашнего или гендерно обусловленного насилия, или находящихся в группе риска. Приложение дает возможность вызвать полицию в тех случаях, когда звонок на 102 невозможен", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщается, презентовали его МВД Украины, Национальная полиция Украины в партнерстве с UNFPA, Фондом ООН в области народонаселения, в рамках «Партнерства Биарриц», инициированного первой леди Еленой Зеленской.

Так, в Украине каждая 5 женщина сталкивалась с домашним насилием. После начала полномасштабной войны проблема насилия над женщинами стала еще более латентной.

Приложение направлено на облегчение получения помощи той категорией женщин, которые не имеют возможности позвонить в полицию из-за физических особенностей (например, лиц с нарушением слуха), тотального контроля личной жизни, отсутствия средств на счете и т.д. Основным преимуществом приложения является прямая связь с полицией через кнопку «SOS», без звонка на 102 и с автоматическим определением местоположения пострадавшей через геолокацию.

Концепция приложения делает его совершенно не приметным для обидчика. Внешний интерфейс приложения замаскирован под обычное приложение в телефоне женщины.

Название приложения не распространяется в целях безопасности женщин, которые будут им пользоваться. Узнать детали по названию приложения и его установке можно, позвонив на горячую линию 116 123.

Дополнение

Экономическое неравенство и насилие – эксперт рассказала, с какими проблемами столкнулись женщины во время войны.