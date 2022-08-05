В Україні запустили застосунок для виклику поліції через домашнє насильство

Цитата

"Презентували мобільний застосунок для жінок, які постраждали від домашнього або гендерно зумовленого насильства, або перебувають у групі ризику. Застосунок дає можливість викликати поліцію в тих випадках, коли дзвінок на 102 не є можливим", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як повідомляється, презентували його МВС України, Національна поліція України у партнерстві з UNFPA, Фондом ООН у галузі народонаселення, у межах «Партнерства Біарриц», ініційованого першою леді Оленою Зеленською.

Так, в Україні кожна 5 жінка стикалася із домашнім насильством. Після початку повномасштабної війни, проблема насильства над жінками стала ще більш латентною.

Застосунок спрямований на полегшення отримання допомоги тією категорією жінок, які не мають можливості подзвонити у поліцію через фізичні особливості (наприклад, особи з порушенням слуху), тотальний контроль особистого життя, відсутність коштів на рахунку тощо. Основною перевагою застосунку є прямий зв’язок з поліцією через кнопку «SOS», без дзвінка на 102 та з автоматичним визначенням місця перебування постраждалої через геолокацію.

Концепція застосунку робить його абсолютно не примітним для кривдника. Зовнішній інтерфейс застосунку замасковано під звичайний додаток у телефоні жінки.

Назва застосунку не розповсюджується з метою безпеки жінок, які будуть ним користуватися. Наразі дізнатися деталі щодо назви застосунку та його встановлення можна, зателефонувавши на гарячу лінію 116 123.

Доповнення

Економічна нерівність та насильство - експертка розповіла, з якими проблемами стикнулися жінки під час війни.