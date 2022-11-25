Каждый год от домашнего насилия погибает 600 украинок – омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Украине каждый год от домашнего насилия погибает 600 женщин. Об этом в Telegram сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.
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"По информации ПРООН, от физического домашнего насилия в Украине страдает около 2-х миллионов человек. Статистика говорит, что у более чем 80% – это насилие мужчин в отношении женщин. Ежегодно от домашнего насилия погибают 600 украинских женщин", – написал омбудсмен.
Он отметил, что о проблеме домашнего насилия не следует молчать. Жертвам нужно обращаться за помощью в полицию и другие компетентные органы.
Напомним
В Украине запустили приложение для вызова полиции из-за домашнего насилия.