Каждый год от домашнего насилия погибает 600 украинок – омбудсмен

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"По информации ПРООН, от физического домашнего насилия в Украине страдает около 2-х миллионов человек. Статистика говорит, что у более чем 80% – это насилие мужчин в отношении женщин. Ежегодно от домашнего насилия погибают 600 украинских женщин", – написал омбудсмен.

Он отметил, что о проблеме домашнего насилия не следует молчать. Жертвам нужно обращаться за помощью в полицию и другие компетентные органы.

Напомним

В Украине запустили приложение для вызова полиции из-за домашнего насилия.