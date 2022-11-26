В Украине усилят реагирование на сексуальное насилие в условиях вооруженного конфликта
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Офис Генпрокурора сообщил, что вводит мировые стандарты защиты пострадавших и свидетелей по делам о сексуальном насилии, связанном с вооруженным конфликтом, пишет УНН.
Детали
Генеральный прокурор Андрей Костин внес соответствующие изменения в Стратегию развития прокуратуры на 2021-2023 годы. Новый блок стратегии должен стать дорожной картой для всех правоохранительных органов, имеющих дело с потерпевшими и свидетелями сексуального насилия.
Ключевые изменения:
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- Усиление механизма выявления и реагирования на факты сексуального насилия, связанного с вооруженным конфликтом (СНСК).
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- Применение стандартов, определенных Глобальным кодексом поведения для лиц, собирающих и использующих информацию о систематическом сексуальном насилии в условиях конфликта (Кодекса Мурад): обязательство не вредить пострадавшему лицу; уважение к автономии личности; принцип информированного согласия пострадавшего; принцип конфиденциальности и т.д.
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- Совершенствование системы специализации сотрудников правоохранительных органов по расследованию фактов СНСК, в органах правопорядка, прежде всего в органах прокуратуры, в том числе путем создания специализированных подразделений.
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- Создание рабочих групп с участием представителей национальных институций и международных экспертов для разработки и распространения политики, процедур и практики расследования, судебного преследования за преступления, связанные с сексуальным насилием, совершенствование национального законодательства в этой сфере.
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- Проведение тренингов по расследованию преступлений этой категории с участием следователей и прокуроров, практикующих врачей, психологов, представителей гражданского общества.
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Дополнение
За время войны открыто 42 дела относительно сексуального насилия.