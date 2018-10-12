Исчезновение саудовского журналиста: СМИ заявили о "шокирующих" доказательствах Анкары по убийству
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Турецкие власти имеют аудио- и видеодоказательства того, что саудовский журналист Джамаль Хашогги умер в саудовском консульстве в Стамбуле чуть больше недели назад. Об этом сообщил источник, близкий к расследованию, передает УНН со ссылкой на CNN.
Источник, информированный западными спецслужбами, утверждает, что доказательства свидетельствуют о том, что в консульстве Саудовской Аравии произошло нападение и борьба. Существуют также свидетельства того, когда именно Хашогги был убит, сообщает источник.
Указано, что представители разведки были шокированы характером доказательств, представленных на брифинге турецких чиновников, сообщил источник в CNN.
Как сообщал УНН, саудовский журналист Джамаль Хашогги известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности власти и критикуя Эр-Рияд.
2 октября стало известно, что Хашогги отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.