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Зникнення саудівського журналіста: ЗМІ заявили про "шокуючі" докази Анкари щодо вбивства

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Турецька влада має аудіо- та відеодокази того, що саудівський журналіст Джамаль Хашоггі помер у саудівському консульстві у Стамбулі трохи більше тижня тому. Про це повідомило джерело, близьке до розслідування, передає УНН з посиланням на CNN.

Джерело, проінформоване західними спецслужбами, стверджує, що докази свідчать про те, що у консульстві Саудівської Аравії відбувся напад та боротьба. Існують також свідчення того, коли саме Хашоггі був убитий, повідомляє джерело.

Вказано, що представники розвідки були шоковані характером доказів, представлених на брифінгу турецьких чиновників, повідомило джерело в CNN.

Як повідомляв УНН, саудівський журналіст Джамаль Хашоггі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд.

2 жовтня стало відомо, що Хашоггі відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.

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