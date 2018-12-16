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Пропавшего без вести украинского пограничника нашли мертвым

Киев • УНН

 • 14908 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Объявленного в розыск 23-летнего сержанта-контрактника пограничных войск Евгения Колесника нашли мертвым с огнестрельными ранениями. Об этом на своей странице Facebook заявил советник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, сообщает УНН.

Пропавшего без вести украинского пограничника нашли мертвым

В ГНСУ предполагают, что сержант мог совершить суицид из-за семейных неурядиц.

"По результатам длительных поисков инспектор пограничной службы был найден без признаков жизни, с огнестрельными ранениями в нескольких километрах от места несения службы", - отметил он.

По факту его смерти полиция Одесской области возбудила уголовное дело. "Государственная пограничная служба также проводит внутреннее расследование инцидента. Коллеги ведомства выражают слова соболезнования родным и близким погибшего", - резюмировал Слободян.

Напомним, ранее в полиции Одесской области объявили в розыск 23-летнего сержанта-контрактника пограничных войск Евгения Колесника, который, по их информации, сегодня утром, находясь на службе в суточном наряде на границе с Республикой Молдова, вышел из блиндажа, чтобы позвонить, и исчез в неизвестном направлении. Правоохранители подчеркнули, что при себе пограничник имел автомат АКС-74, 120 патронов к нему и специальное снаряжение.

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