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Зниклого безвісти українського прикордонника знайшли мертвим

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Оголошеного в розшук 23-річного сержанта-контрактника прикордонних військ Євгена Колісника знайшли мертвим з вогнепальними пораненнями. Про це на своїй сторінці Facebook заявив радник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян, повідомляє УНН

Зниклого безвісти українського прикордонника знайшли мертвим

У ДПСУ припускають, що сержант міг скоїти суїцид через сімейні негаразди.

"За результатами кількагодинних пошуків інспектор прикордонної служби був знайдений без ознак життя, з вогнепальними пораненнями в декількох кілометрах від місця несення служби", — зазначив він.

За фактом його смерті поліція Одеської області порушила кримінальну справу. "Державна прикордонна служба також проводить внутрішнє розслідування інциденту. Колеги відомства висловлюють слова співчуття рідним і близьким загиблого", - резюмував Слободян.

Нагадаємо, раніше в поліції Одеської області оголосили в розшук 23-річного сержанта-контрактника прикордонних військ Євгена Колісника, який, за їх інформацією, сьогодні вранці, перебуваючи на службі в добовому наряді на кордоні з Республікою Молдова, вийшов з бліндажа, щоб подзвонити, і зник у невідомому напрямку. Правоохоронці підкреслили, що при собі прикордонник мав автомат АКС-74, 120 патронів до нього та спеціальне спорядження.

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