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На кордоні з Молдовою під час служби зник прикордонник

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. В Одеській області сержант прикордонних військ вийшов з бліндажу, щоб зателефонувати, і зник. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції в Одеській області.

На кордоні з Молдовою під час служби зник прикордонник

"Великомихайлівським відділенням поліції Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області розшукується сержант-контрактник прикордонних військ Колісник Євген Валентинович 1995 року народження, який 16.12.2018 о 6:30, перебуваючи на службі в добовому наряді на кордоні з Республікою Молдова, за адресою: с. Слов'яносербка Великомихайлівського району, вийшов з бліндажу, щоб зателефонувати, та зник у невідомому напрямку", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що при військовослужбовцю були зброя – АКС-74, 120 патронів, а також спецспорядження. На момент зникнення він був одягнений у військову форму.

Нагадаємо, під час бойового зіткнення у зоні проведення ООС зник безвісти солдат.

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