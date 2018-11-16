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Військовослужбовця ЗСУ знайшли мертвим у Дніпрі

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. У покинутій будівлі у Дніпрі знайшли тіло чоловіка. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Дніпропетровській області.

"Тіло чоловіка, попередньо, з ознаками насильницької смерті знайшли позавчора на території покинутої будівлі у Дніпрі", – повідомили у ГУНП.

У поліції уточнили, що у чоловіка пошкоджена голова, а також що він не є жителем Дніпропетровської області. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статтею 115 КК України. Наразі поліція очікує на довідку судмедекспертизи для встановлення причин смерті.

Як повідомили УНН у військовій службі правопорядку Збройних сил України, загиблий був матросом ЗСУ.

Нагадаємо, військовослужбовця 79-ї десантно-штурмової бригади Миколаєва знайшли мертвим в одному з домоволодінь.

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