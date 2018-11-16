Военнослужащего ВСУ нашли мертвым в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В заброшенном здании в Днепре нашли тело мужчины. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.
"Тело мужчины, предварительно, с признаками насильственной смерти нашли позавчера на территории заброшенного здания в Днепре", – сообщили в ГУНП.
В полиции уточнили, что у мужчины повреждена голова, а также что он не является жителем Днепропетровской области. По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 УК Украины. В настоящее время полиция ожидает справку судмедэкспертизы для установления причин смерти.
Как сообщили УНН в военной службе правопорядка Вооруженных сил Украины, погибший был матросом ВСУ.
Напомним, военнослужащего 79-й десантно-штурмовой бригады Николаева нашли мертвым в одном из домовладений.