На границе с Молдовой во время службы исчез пограничник
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Одесской области сержант пограничных войск вышел из блиндажа, чтобы позвонить, и исчез. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области.
"Великомихайловским отделением полиции Раздельнянского ОП ГУНП в Одесской области разыскивается сержант-контрактник пограничных войск Колесник Евгений Валентинович 1995 года рождения, который 16.12.2018 в 6:30, находясь на службе в суточном наряде на границе с Республикой Молдова, по адресу: с. Славяносербка Великомихайловского района, вышел из блиндажа, чтобы позвонить, и скрылся в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военнослужащего ВСУ нашли мертвым в Днепре
Отмечается, что при военнослужащем были оружие – АКС-74, 120 патронов, а также спецснаряжение. На момент исчезновения он был одет в военную форму.
Напомним, во время боевого столкновения в зоне проведения ООС пропал без вести солдат.