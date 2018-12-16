На границе с Молдовой во время службы исчез пограничник

"Великомихайловским отделением полиции Раздельнянского ОП ГУНП в Одесской области разыскивается сержант-контрактник пограничных войск Колесник Евгений Валентинович 1995 года рождения, который 16.12.2018 в 6:30, находясь на службе в суточном наряде на границе с Республикой Молдова, по адресу: с. Славяносербка Великомихайловского района, вышел из блиндажа, чтобы позвонить, и скрылся в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что при военнослужащем были оружие – АКС-74, 120 патронов, а также спецснаряжение. На момент исчезновения он был одет в военную форму.

Напомним, во время боевого столкновения в зоне проведения ООС пропал без вести солдат.