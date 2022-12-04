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Исчезла иранская спортсменка, соревновавшаяся в Сеуле без хиджаба

Исчезла иранская спортсменка, соревновавшаяся в Сеуле без хиджаба

Киев • УНН

 • 4519219 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Иранская альпинистка покинула Южную Корею во вторник после соревнований, во время которых она лазала без обязательного в своей стране хиджаба. Как сообщают иранские СМИ, девушка исчезла.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press News.

Детали

Эльназ Рекаби не надела хиджаб во время воскресного финала Чемпионата Азии Международной федерации спортивного скалолазания.

Как сообщает AP, решение Рекаби отказаться от платка или хиджаба было принято на фоне вызванных смертью 22-летней Махсы Амини протестов в Иране.

Рекаби вылетел из Сеула утренним рейсом во вторник, сообщило посольство Ирана в Южной Корее. Персидская служба Би-Би-Си, имеющая широкие контакты в Иране, несмотря на запрет работать там, процитировала неназванный “информированный источник”, описавший, что иранские чиновники изъяли мобильный телефон и паспорт Рекаби.

BBC Persian также сообщила, что сначала она должна была вернуться в среду, но ее рейс, по всей видимости, неожиданно перенесли.

IranWire, другой веб-сайт, посвященный стране, основанный ирано-канадским журналистом Мазиаром Бахари, когда-то задержанным Ираном, утверждал, что Рекаби будет немедленно переведен в печально известную тюрьму Эвин в Тегеране по прибытии в страну.

В твиттере посольство Ирана в Сеуле опровергло “все фейковые, ложные новости и дезинформацию” по поводу отъезда Рекаби во вторник. Но вместо того, чтобы опубликовать ее фотографию по конкурсу в Сеуле, он опубликовал ее изображение в платке на предыдущих соревнованиях в Москве, где она завоевала бронзовую медаль.

Звонки в посольство Ирана в Сеуле остались без ответа во вторник.

По данным федерации, Рекаби был в составе иранской делегации из 11 человек, в состав которой входили восемь спортсменов и три тренера.

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