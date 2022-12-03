Украинская велогонщица победила на этапе Лиги чемпионов по велотреку
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Украинская трековая велогонщица, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года, серебряный призер чемпионатов мира и Европы Елена Старикова впервые в сезоне и второй раз в карьере победила на этапе Лиги чемпионов по велотреку.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Детали
Вицечемпионка Олимпийских игр-2020 получила “золото” в спринте на четвертом этапе Лиги чемпионов по велотреку. Соревнования под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI) проходили в столице Великобритании — в Лондоне.
В финале Елена Старикова в напряженной борьбе победила с разницей всего в 0.038 секунды действующую чемпионку мира, француженку Матильду Гро.
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Украинка Екатерина Байндл пробилась во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Credit Andorra Open в Андорре.