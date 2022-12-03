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Украинская велогонщица победила на этапе Лиги чемпионов по велотреку

Украинская велогонщица победила на этапе Лиги чемпионов по велотреку

Киев • УНН

 • 1348323 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Украинская трековая велогонщица, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года, серебряный призер чемпионатов мира и Европы Елена Старикова впервые в сезоне и второй раз в карьере победила на этапе Лиги чемпионов по велотреку.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Детали

Вицечемпионка Олимпийских игр-2020 получила “золото” в спринте на четвертом этапе Лиги чемпионов по велотреку. Соревнования под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI) проходили в столице Великобритании — в Лондоне.

В финале Елена Старикова в напряженной борьбе победила с разницей всего в 0.038 секунды действующую чемпионку мира, француженку Матильду Гро.

Добавим

Украинка Екатерина Байндл пробилась во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Credit Andorra Open в Андорре.

Украинские Национальные Новости

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