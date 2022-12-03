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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Українська велогонщиця перемогла на етапі Ліги чемпіонів з велотреку

Українська велогонщиця перемогла на етапі Ліги чемпіонів з велотреку

Київ • УНН

 • 1348327 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Українська трекова велогонщиця, срібна призерка Олімпійських ігор 2020 року, срібна призерка чемпіонатів світу та Європи Олена Старікова вперше в сезоні і вдруге в кар'єрі перемогла на етапі Ліги чемпіонів з велотреку.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Деталі

Віцечемпіонка Олімпійських ігор-2020 здобула “золото” у спринті на четвертому етапі Ліги чемпіонів з велотреку. Змагання під егідою Міжнародного союзу велосипедистів (UCI) проходили у столиці Великої Британії — Лондоні.

У фіналі Олена Старікова у напруженій боротьбі перемогла з різницею усього в 0.038 секунди чинну чемпіонку світу, француженку Матільду ​Ґро.

Додамо

Українка Катерина Байндл пробилася до другого кола турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) Credit Andorra Open в Андоррі.

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