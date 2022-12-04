Зникла іранська спортсменка, яка змагалася у Сеулі без хіджабу

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Ельназ Рекабі не надягла хіджаб під час недільного фіналу Чемпіонату Азії Міжнародної федерації спортивного скелелазіння.

Як повідомляє AP, рішення Рекабі відмовитися від хустки або хіджабу, було прийняте на тлі викликаних смертю 22-річної Махси Аміні протестів в Ірані.

Рекабі вилетів із Сеула ранковим рейсом у вівторок, повідомило посольство Ірану в Південній Кореї. Перська служба Бі-Бі-Сі, яка має широкі контакти в Ірані, попри заборону працювати там, процитувала неназване «інформоване джерело», яке описало, що іранські чиновники вилучили мобільний телефон і паспорт Рекабі.

BBC Persian також повідомила, що спочатку вона мала повернутися в середу, але її рейс, очевидно, несподівано перенесли.

IranWire, інший веб-сайт, присвячений країні, заснований ірано-канадським журналістом Мазіаром Бахарі, який колись був затриманий Іраном, стверджував, що Рекабі буде негайно переведено до сумнозвісної в’язниці Евін в Тегерані після прибуття в країну.

У твіттері посольство Ірану в Сеулі спростувало «всі фейкові, неправдиві новини та дезінформацію» щодо від’їзду Рекабі у вівторок. Але замість того, щоб опублікувати її фотографію з конкурсу в Сеулі, він опублікував її зображення в хустці на попередніх змаганнях у Москві, де вона завоювала бронзову медаль.

Дзвінки до посольства Ірану в Сеулі залишилися без відповіді у вівторок.

За даними федерації, Рекабі був у складі іранської делегації з 11 осіб, до складу якої входили вісім спортсменів і три тренери.

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