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"Находитесь ближе к безопасным местам": в облсовете обратились к жителям оккупированной Херсонщины

Киев • УНН

 • 127840 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский призвал жителей оккупированных районов Херсонской области быть готовыми к принятию мер относительно собственной безопасности и безопасности своих близких, пишет УНН.

"Находитесь ближе к безопасным местам": в облсовете обратились к жителям оккупированной Херсонщины

Цитата

"Жителям Херсонской области, которые находятся на оккупированной территории, нужно быть готовым к принятию мер по собственной безопасности и безопасности своих близких! Находитесь поближе к безопасным местам, сделайте запасы пищи и воды, проверьте аптечки первой медицинской помощи. Не подходите к окнам! Если рядом с вами находятся военные объекты орков - по возможности переедьте к родственникам или друзьям! Эти действия могут спасти вас и ваших близких!" - написал Соболевский в Telegram.

Детали

Тем временем, глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram распространил картинку с надписью: "Херсонцы, сохраняем спокойствие и верим в ВСУ!".

Дополнение

Это происходит на фоне новостей от спикера Сил обороны юга Натальи Гуменюк, что начаты наступательные действия по многим направлениям юга. При этом в захваченном Бериславе Херсонской области, по данным спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, горит машинный завод.

Тем временем Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП предупредил, что "сетью гуляет пост Залужного об освобождении поселка в Херсонской области. Это – фейк". "Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не публиковал никаких постов об освобождении Херсонской области. Скриншот, который публикуют в разных пабликах и Telegram-каналах – фейк. Следите за официальной страницей Залужного и проверяйте источники информации!" - указали в Центре СтратКома в Telegram.

В то же время российские пропагандистские медиа пишут, что в Новой Каховке объявили эвакуацию. Людей якобы эвакуируют с рабочих мест в укрытия.

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