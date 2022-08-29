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"Знаходьтеся ближче до безпечних місць": в облраді звернулися до жителів окупованої Херсонщини

Київ • УНН

 • 127840 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський закликав жителів окупованих районів Херсонщини бути готовими до вжиття заходів щодо власної безпеки та безпеки своїх близьких, пише УНН.

"Знаходьтеся ближче до безпечних місць": в облраді звернулися до жителів окупованої Херсонщини

Цитата

"Жителям Херсонщини, які перебувають на окупованій території, потрібно бути готовим до вжиття заходів щодо власної безпеки та безпеки своїх близьких! Знаходьтесь якомога ближче до безпечних місць, зробіть запаси їжі та води, перевірте аптечки першої медичної допомоги. Не підходьте до вікон! Якщо поряд з вами знаходяться військові об'єкти орків - по можливості переїдьте до родичів або друзів! Ці дії можуть врятувати вас та ваших близьких!", - написав Соболевський у Telegram.

Деталі

Тим часом, голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram поширив картинку з написом: "Херсонці, зберігаємо спокій та віримо в ЗСУ!".

Доповнення

Це відбувається на тлі новин від речниці Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, що розпочато наступальні дії на багатьох напрямках півдня. При цьому у захопленому Бериславі Херсонської області, за даними спікера Одеської ОВА Сергія Братчука, горить машинний завод.

Тим часом Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП попередив, що "мережею гуляє пост Залужного про звільнення селища на Херсонщині. Це – фейк". "Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не публікував ніяких постів про звільнення Херсонщини. Скріншот, який публікують у різних пабліках та Telegram-каналах – фейк. Стежте за офіційною сторінкою Залужного та перевіряйте джерела інформації!", - вказали у Центрі СтратКому у Telegram.

Водночас російські пропагандистські медіа пишуть, що у Новій Каховці оголосили евакуацію. Людей нібито евакуюють з робочих місць в укриття.

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