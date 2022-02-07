"Сможет существенно успокоить рынки": в Минфине ведут переговоры с США о кредитных гарантиях

О переговорах с США



"Сейчас ведутся переговоры с Казначейством США о возможности получения Украиной кредитных гарантий. И важны не только деньги, но и сигнал об их предоставлении, что сможет существенно успокоить рынки", - сказал Марченко, которого цитирует пресс-служба Минфина.

Перед этим США предоставляли Украине кредитные гарантии в размере 1 млрд долл. еще в 2016 году, что потребовало финансирования из бюджета Соединенных Штатов в размере около 300 млн долл.

По сообщению Минфина, Марченко также отметил, что для Украины очень важна поддержка ЕС, Соединенных Штатов, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Японии и других международных партнеров. "Вместе мы способны преодолеть все существующие вызовы", - считает он.

При этом он заметил, что "сейчас у Украины есть ограниченный доступ к рынкам внешних заимствований". Однако, по словам Марченко, "перевыполнение плановых показателей доходной части госбюджета позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно". Только в январе этого года перевыполнение по доходам составил более 9 млрд грн, сообщил министр.

О МВФ

"Есть надежда, что следующая миссия МВФ в Украине начнет работу уже в ближайшее время. Действующая программа предусматривает получение 2,2 млрд долл. И для их получения мы продолжаем воплощать структурные реформы. Минфин видит прогресс в отношениях Украины с МВФ", - сказал глава Минфина.

Кабинет министров Украины уже сообщал, что ожидает, что МВФ совершит очередной пересмотр программы для Украины в феврале этого года.

18-месячная программа МВФ с Украиной в формате Stand-By с возможностью доступа к 5 млрд долларов была одобрена 9 июня 2020 года с целью поддержки платежного баланса и бюджета в то время, как власти Украины борются с последствиями шока от пандемии COVID-19. Эта программа призвана консолидировать предыдущие достижения и способствовать продвижению Украины путем важных структурных реформ с целью минимизации ключевых уязвимостей.

Теперь действие программы сотрудничества продлено до конца июня 2022 года.