У Кабміні очікують, що МВФ у лютому перегляне програму для України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Кабінет міністрів України очікує, що Міжнародний валютний фонд перегляне програму для України в лютому цього року. Таку думку висловив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Цитата
“Ми працюємо з МВФ. Фактично кожного дня відбувається співпраця міністерств з місією МВФ. Очікуємо в лютому наступного перегляду діючої програми Міжнародного валютного фонду і працюємо над майбутнім продовженням наступних програм МВФ”, — сказав Шмигаль.
Доповнення
Раніше Шмигаль повідомляв, що Кабінет міністрів України готує нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом, яка має розпочатися по закінченню строку дії чинної програми Stand-By.
У Міністерстві фінансів передбачають, що наступна місія Міжнародного валютного фонду прибуде у лютому-березні.
Україна 24 листопада отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою Stand-By.
Завершення перегляду дало змогу Україні отримати приблизно 699 млн доларів США (500 млн SDR), внаслідок чого загальний обсяг виплат у межах поточної угоди становить майже 2,8 млрд доларів США (2 млрд SDR).
18-місячну програму МВФ з Україною у форматі Stand-By з можливістю доступу до 5 млрд доларів було схвалено 9 червня 2020 року з метою забезпечення підтримки платіжного балансу і бюджету у той час, як влада України бореться з наслідками шоку від пандемії COVID-19. Ця програма має консолідувати попередні досягнення та сприяти просуванню України шляхом важливих структурних реформ з метою мінімізації ключових вразливостей.
Тепер дію програми співпраці продовжено до кінця червня 2022 року.