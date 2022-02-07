"Зможе суттєво заспокоїти ринки": у Мінфіні ведуть переговори з США про кредитні гарантії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Україна веде перемовини з США щодо можливості отримання українською стороною кредитних гарантій, що, на думку міністра фінансів Сергія Марченка, зможе суттєво заспокоїти ринки. Таку думку він висловив у коментарі Bloomberg TV, пише УНН.
Про переговори з США
"Наразі ведуться перемовини з Казначейством США щодо можливості отримання Україною кредитних гарантій. І важливими є не тільки гроші, а й сигнал про їх надання, що зможе суттєво заспокоїти ринки", - сказав Марченко, якого цитує пресслужба Мінфіну.
Перед цим США надавали Україні кредитні гарантії у розмірі 1 млрд дол. ще у 2016 році, що потребувало фінансування з бюджету Сполучених Штатів обсягом близько 300 млн дол.
За повідомленням Мінфіну, Марченко також зазначив, що для України надзвичайно важливою є підтримка ЄС, Сполучених Штатів, Канади, Великої Британії, Франції, Німеччини, Японії та інших міжнародних партнерів. "Разом ми здатні подолати всі існуючі виклики", - вважає він.
При цьому він зауважив, що "наразі в України є обмежений доступ до ринків зовнішніх запозичень". Однак, зі слів Марченка, "перевиконання планових показників дохідної частини держбюджету дозволяє нам почувати себе досить впевнено". Лише у січні цього року перевиконання за доходами становило більше ніж 9 млрд грн, повідомив міністр.
Про МВФ
"Є сподівання, що наступна місія МВФ в Україні розпочне роботу вже найближчим часом. Чинна програма передбачає отримання 2,2 млрд дол., і для їх отримання ми продовжуємо втілювати структурні реформи. Мінфін бачить прогрес у відносинах України з МВФ", - сказав голова Мінфіну.
Кабінет міністрів України вже повідомляв, що очікує, що МВФ здійснить черговий перегляд програми для України в лютому цього року.
18-місячна програма МВФ з Україною у форматі Stand-By з можливістю доступу до 5 млрд доларів була схвалена 9 червня 2020 року з метою забезпечення підтримки платіжного балансу і бюджету у той час, як влада України бореться з наслідками шоку від пандемії COVID-19. Ця програма покликана консолідувати попередні досягнення та сприяти просуванню України шляхом важливих структурних реформ з метою мінімізації ключових вразливостей.
Тепер дію програми співпраці продовжено до кінця червня 2022 року.