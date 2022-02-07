СМИ: в Израиле полиция использовала Pegasus для взлома телефонов десятков видных деятелей, в том числе сына Нетаньяху

Детали

Громкое разоблачение стало последним из отчетов ежедневной деловой газеты Calcalist, которая ранее сообщала, что полиция использовала Pegasus без санкции суда против лидеров протестного движения против Нетаньяху.

Комиссар полиции Коби Шабтай сообщил, что «после недавних публикаций» он попросил министра общественной безопасности Омера Барлева создать «внешнюю и независимую комиссию по расследованию во главе с судьей» для расследования обвинений.

Перед публикацией отчета в понедельник генеральный прокурор, государственный регулятор и служба защиты конфиденциальности министерства юстиции объявили о расследовании возможного использования Pegasus против израильтян.

В своем последнем отчете Calcalist сообщила, что мишенью стали десятки людей, которые не подозревались в каком-либо преступном поведении, и полиция не получала необходимого разрешения суда для слежки за ними.

В их число входят высокопоставленные руководители министерств финансов, юстиции и связи, мэры и эфиопы-израильтяне, которые возглавили протесты против предполагаемых неправомерных действий полиции.

В другом разоблачении, направленном на продолжающийся судебный процесс над Нетаньяху по делу о коррупции, Calcalist также сообщил, что главный свидетель Илан Иешуа, бывший исполнительный директор новостного сайта Walla, также стал мишенью для слежки.

Авнер Нетаньяху, один из сыновей премьера, также был в списке.

Справка

Pegasus — это вредоносное ПО, созданное израильской фирмой NSO и оказавшееся в центре многомесячного международного скандала после разоблачений того, что правительства всего мира использовали его для слежки за активистами, политиками, журналистами и даже главами государств. Pegasus — это программа наблюдения, которая может включать камеру или микрофон телефона и собирать данные.

Израиль подвергся резкой критике за то, что разрешил экспорт инвазивных технологий в государства с плохой репутацией в области прав человека, разоблачения вызвали внутренний скандал и многочисленные государственные расследования.

NSO последовательно отрицала правонарушения на протяжении всего многостороннего скандала с Pegasus, подчеркивая, что она не управляет системой после ее продажи клиентам и не имеет доступа ни к каким собранным данным.

Добавим

В конце прошлого года официальные лица США поместили NSO в торговый "черный список" за продажу шпионского ПО. Компания заявила, что разочарована этим решением, поскольку ее технологии "поддерживают интересы и политику национальной безопасности США, предотвращая терроризм и преступность".