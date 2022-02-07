ЗМІ: в Ізраїлі поліція використала Pegasus для зламування телефонів десятків відомих діячів, у тому числі сина Нетаньяху

Деталі

Гучне викриття стало останнім із звітів щоденної ділової газети Calcalist, яка раніше повідомляла, що поліція використовувала Pegasus без санкції суду проти лідерів протестного руху проти Нетаньяху.

Комісар поліції Кобі Шабтай повідомив, що "після недавніх публікацій" він попросив міністра громадської безпеки Омера Барлева створити "зовнішню і незалежну комісію з розслідування на чолі з суддею" для розслідування звинувачень.

Перед публікацією звіту в понеділок Генеральний прокурор, державний регулятор і служба захисту конфіденційності Міністерства юстиції оголосили про розслідування можливого використання Pegasus проти ізраїльтян.

У своєму останньому звіті Calcalist повідомила, що мішенню стали десятки людей, які не підозрювалися в будь-якій злочинній поведінці, і поліція не отримувала необхідного дозволу суду для стеження за ними.

До їх числа входять високопоставлені керівники міністерств фінансів, юстиції та зв'язку, мери та ефіопи-ізраїльтяни, які очолили протести проти передбачуваних неправомірних дій поліції.

В іншому викритті, спрямованому на триваючий судовий процес над Нетаньяху у справі про корупцію, Calcalist також повідомив, що головний свідок Ілан Ієшуа, колишній виконавчий директор новинного сайту Walla, також став мішенню для стеження.

Авнер Нетаньяху, один із синів прем'єра, також був у списку.

Довідка

Pegasus - це шкідливе ПЗ, створене ізраїльською фірмою NSO, опинилося в центрі багатомісячного міжнародного скандалу після викриттів того, що уряди всього світу використовували його для стеження за активістами, політиками, журналістами і навіть главами держав. Pegasus - це програма спостереження, яка може включати камеру або мікрофон телефону і збирати дані.

Ізраїль піддався різкій критиці за те, що дозволив експорт інвазивних технологій в держави з поганою репутацією в галузі прав людини, викриття викликали внутрішній скандал і численні державні розслідування.

NSO послідовно заперечувала правопорушення протягом усього багатостороннього скандалу з Pegasus, підкреслюючи, що вона не керує системою після її продажу клієнтам і не має доступу до будь-яких зібраних даних.

Додамо

Наприкінці минулого року офіційні особи США помістили NSO в торговий "чорний список" за продаж шпигунського ПЗ. Компанія заявила, що розчарована цим рішенням, оскільки її технології "підтримують інтереси і політику національної безпеки США, запобігаючи тероризм і злочинність".