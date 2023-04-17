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СМИ: в “слитых” документах США названа предполагаемая дата контрнаступления Украины

СМИ: в “слитых” документах США названа предполагаемая дата контрнаступления Украины

Киев • УНН

 • 1270406 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В секретных документах Пентагона, “слитых” в соцсети, указана дата планируемого контрнаступления украинской армии. Как пишет Newsweek, контрнаступление украинской армии ожидается 30 апреля 2023 года, передает УНН.

Детали

Издание пишет, что Пентагон и разведка США сообщали, что в наступлении планируется задействовать девять бригад. Потребность Украины оценивалась в 253 танка, 381 механизированной машины, 480 моторизованных машин, 147 артиллерийских орудий, а также 571 специализированный бронированный автомобиль Humvee.

Также из документов можно сделать вывод, что союзники Киева участвуют в непосредственной подготовке украинских военных к наступлению. Причем обучение бойцов проводится строго за пределами Украины.

Как пишет журнал, общие поставки западной техники Украине будут завершены к «весеннему наступлению, запланированному на 30 апреля 2023 года».

Дополнение

В комментарии американскому телеканалу CNN источник, как утверждается, близкий к Президенту Украины Владимиру Зеленскому сообщил, что Украина изменила некоторые планы из-за "утечки" секретных документов Пентагона.

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