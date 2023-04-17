ЗМІ: у “злитих” документах США названо передбачувану дату контрнаступу України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У секретних документах Пентагону, “злитих” у соцмережі, вказано дату планованого контрнаступу української армії. Як пише Newsweek, контрнаступ української армії очікується 30 квітня 2023 року, передає УНН.
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Видання пише, що Пентагон і розвідка США повідомляли, що в наступі планується задіяти дев'ять бригад. Потреба України оцінювалася в 253 танки, 381 механізовану машину, 480 моторизованих машин, 147 артилерійських знарядь, а також 571 спеціалізований броньований автомобіль Humvee.
Також із документів можна зробити висновок, що союзники Києва беруть участь у безпосередній підготовці українських військових до наступу. Причому навчання бійців проводиться строго за межами України.
Як пише журнал, загальні поставки західної техніки Україні будуть завершені до «весняного наступу, запланованого на 30 квітня 2023 року».
Доповнення
У коментарі американському телеканалу CNN джерело, як стверджується, близьке до Президента України Володимира Зеленського повідомило, що Україна змінила деякі плани через "витік" секретних документів Пентагону.