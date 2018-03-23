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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 639 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 26147 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 32829 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 78526 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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СМИ: в Восточной Гуте заживо сгорели 37 человек

СМИ: в Восточной Гуте заживо сгорели 37 человек

Киев  •  УНН

 • 14663 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В результате авиаудара, в котором обвиняют сторонников режима Башара Асада, по одному из бомбоубежищ в блокированном пригороде сирийской столице Дамаска - Восточной Гуте сгорели заживо 37 человек, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

Представители управления сил гражданской обороны Восточной Гуты ("Белые каски") сообщили, что авиаудару подвергся район Арбин в Восточной Гуте, где авиация применила зажигательные бомбы. Большинство погибших, как сообщается, - женщины и дети.

Указано, что из-за непрекращающихся интенсивных обстрелов ВВС режима Асада и ВКС России мирное население осажденного пригорода укрывается в бомбоубежищах.

При этом СМИ со ссылкой на наблюдателей сообщают, что эвакуированные из Гуты люди начали прибывать в подконтрольный оппозиции Идлиб.

Ранее РФ заявляла о выходе из Восточной Гуты нескольких десятков тысяч людей.

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