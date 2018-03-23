СМИ: в Восточной Гуте заживо сгорели 37 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В результате авиаудара, в котором обвиняют сторонников режима Башара Асада, по одному из бомбоубежищ в блокированном пригороде сирийской столице Дамаска - Восточной Гуте сгорели заживо 37 человек, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Представители управления сил гражданской обороны Восточной Гуты ("Белые каски") сообщили, что авиаудару подвергся район Арбин в Восточной Гуте, где авиация применила зажигательные бомбы. Большинство погибших, как сообщается, - женщины и дети.
Указано, что из-за непрекращающихся интенсивных обстрелов ВВС режима Асада и ВКС России мирное население осажденного пригорода укрывается в бомбоубежищах.
При этом СМИ со ссылкой на наблюдателей сообщают, что эвакуированные из Гуты люди начали прибывать в подконтрольный оппозиции Идлиб.
Ранее РФ заявляла о выходе из Восточной Гуты нескольких десятков тысяч людей.