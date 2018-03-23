ЗМІ: у Східній Гуті заживо згоріли 37 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У результаті авіаудару, в якому звинувачують прихильників режиму Башара Асада, по одному з бомбосховищ в блокованому передмісті сирійської столиці Дамаска - Східній Гуті згоріли заживо 37 осіб, передає УНН з посиланням на Anadolu.
Представники управління сил цивільного захисту Східної Гути ( "Білі каски") повідомили, що авіаудару піддався район Арбін в Східній Гуті, де авіація застосувала запальні бомби. Більшість загиблих, як повідомляється, - жінки і діти.
Зазначено, що через безперервні інтенсивні обстріли ВПС режиму Асада і ВКС Росії мирне населення обложеного передмістя переховується в бомбосховищах.
При цьому ЗМІ з посиланням на спостерігачів повідомляють, що евакуйовані з Гути люди почали прибувати в підконтрольний опозиції Ідліб.
Раніше РФ заявляла про вихід з Східної Гути кількох десятків тисяч людей.