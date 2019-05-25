СМИ: в РФ провели тестирование нового стелс-беспилотника "Охотник"

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 37053 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 58704 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 75513 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 89156 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122306 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111458 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137657 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144619 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130126 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130195 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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СМИ: в РФ провели тестирование нового стелс-беспилотника "Охотник"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 мая. УНН. Российский тяжелый ударный беспилотник “Охотник”, выполненный с применением технологии “стелс”, в начале весны впервые поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода им. Чкалова. Об этом сообщили российскому агентству ТАСС два источника в авиастроительной отрасли, отметив, что испытания не являются полетом, пишет УНН.

“Охотник” в начале весны впервые совершил полный разгон и оторвался от взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиазавода. Аппарат поднялся в воздух на высоту нескольких метров, совершив так называемый подскок, после чего сразу приземлился“, — рассказал один из собеседников агентства.

Другой источник в отрасли подчеркнул ТАСС, что испытания “не являются полноценным полетом, а только предваряют его и нужны для финальной проверки аэродинамики машины, ее управляемости и работы бортовых систем”. Он добавил, что в течение нескольких недель была проведена серия “подскоков” “Охотника”. “При этом все действия беспилотного самолета, включая руление, разбег, набор скорости, подскок в воздух, приземление и остановку в конце ВПП, были выполнены „Охотником“ автономно”, — сообщил собеседник.

Как сообщал УНН, разведка США заподозрила Россию в создании боевых спутников.

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