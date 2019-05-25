СМИ: в РФ провели тестирование нового стелс-беспилотника "Охотник"

“Охотник” в начале весны впервые совершил полный разгон и оторвался от взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиазавода. Аппарат поднялся в воздух на высоту нескольких метров, совершив так называемый подскок, после чего сразу приземлился“, — рассказал один из собеседников агентства.

Другой источник в отрасли подчеркнул ТАСС, что испытания “не являются полноценным полетом, а только предваряют его и нужны для финальной проверки аэродинамики машины, ее управляемости и работы бортовых систем”. Он добавил, что в течение нескольких недель была проведена серия “подскоков” “Охотника”. “При этом все действия беспилотного самолета, включая руление, разбег, набор скорости, подскок в воздух, приземление и остановку в конце ВПП, были выполнены „Охотником“ автономно”, — сообщил собеседник.

Как сообщал УНН, разведка США заподозрила Россию в создании боевых спутников.