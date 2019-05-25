ЗМІ: у РФ провели тестування нового стелс-безпілотника "Охотник"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Російський важкий ударний безпілотник “Охотник”, виконаний із застосуванням технології “стелс”, на початку весни вперше піднявся в повітря з злітно-посадкової смуги Новосибірського авіаційного заводу ім. Чкалова. Про це повідомили російському агентству ТАСС два джерела в авіабудівній галузі, зазначивши, що випробування не є польотом, пише УНН.
“Мисливець” на початку весни вперше здійснив повний розгін і відірвався від злітно-посадкової смуги Новосибірського авіазаводу. Апарат піднявся в повітря на висоту кількох метрів, зробивши так званий підскок, після чого відразу приземлився“, — розповів один зі співрозмовників агентства.
Інше джерело в галузі підкреслив ТАСС, що випробування “не є повноцінним польотом, а тільки передують йому і потрібні для фінальної перевірки аеродинаміки машини, її керованості і роботи бортових систем”. Він додав, що протягом декількох тижнів була проведена серія “подскоків” “Охотника”. “При цьому всі дії безпілотного літака, включаючи рулювання, розбіг, набір швидкості, підскок в повітря, приземлення і зупинку в кінці ЗПС, були виконані „Охотником“ автономно”, — повідомив співрозмовник.
Як повідомляв УНН, розвідка США запідозрила Росію в створенні бойових супутників.