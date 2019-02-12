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Розвідка США запідозрила Росію в створенні бойових супутників

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Розвідувальне управління міністерства оборони США вважає, що Росія і Китай становлять найбільшу загрозу для цієї країни в космосі. Про це йдеться в доповіді військової розвідки, передає УНН.

“Військові доктрини РФ і Китаю говорять про важливість космосу, вони розглядають протикосмічну оборону в якості можливості для стримування США і їх союзників”, — йдеться в доктрині.

Військова розвідка США також зазначає, що значну загрозу представляють КНДР і Іран.

“Обидві країни зберігають можливості для здійснення космічних запусків, які можуть служити майданчиками для тестування балістичних ракет”, — йдеться в документі військової розвідки.

Росія може створювати лазерну зброю для знищення супутників на орбіті, а також виведення з ладу датчиків орбітальних систем протиракетної оборони (ПРО), стверджується в доповіді.

“Росія, ймовірно, створює лазерну зброю для порушення діяльності, пошкодження та знищення супутників і їх датчиків”, — йдеться в документі. “Росія також створює лазерну протисупутникову зброю повітряного базування, щоб використовувати її проти датчиків орбітальної системи протиракетної оборони”, — стверджує американська розвідка.

Як повідомляв УНН, Меркель відкрила “шпигунську фортецю” в Берліні.

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