Разведка США заподозрила Россию в создании боевых спутников
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Разведывательное управление министерства обороны США считает, что Россия и Китай представляют наибольшую угрозу для этой страны в космосе. Об этом говорится в докладе военной разведки, передает УНН.
“Военные доктрины РФ и Китая говорят о важности космоса, они рассматривают противокосмическую оборону в качестве возможности для сдерживания США и их союзников”, — говорится в доктрине.
Военная разведка США также отмечает, что значительную угрозу представляют КНДР и Иран.
“Обе страны сохраняют возможности для осуществления космических запусков, которые могут служить площадками для тестирования баллистических ракет”, — говорится в документе военной разведки.
Россия может создавать лазерное оружие для уничтожения спутников на орбите, а также выведения из строя датчиков орбитальных систем противоракетной обороны (ПРО), утверждается в докладе.
“Россия, вероятно, создает лазерное оружие для нарушения деятельности, повреждения и уничтожения спутников и их датчиков”, — говорится в документе. “Россия также создает лазерное противоспутниковое оружие воздушного базирования, чтобы использовать его против датчиков орбитальной системы противоракетной обороны”, — утверждает американская разведка.
Как сообщал УНН, Меркель открыла “шпионскую крепость” в Берлине.