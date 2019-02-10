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Меркель відкрила "шпигунську фортецю" в Берліні

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель у п'ятницю, 8 лютого, відкрила нову, схожу на фортецю, берлінську штаб-квартиру Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND), вартість спорудження якої перевищила 1 млн євро, передає УНН з посиланням на Daily Sabah.

Близько 4 з 6,5 тисячі агентів секретної служби BND відтепер працюватимуть у величезній новій будівлі в районі Мітте в центрі Берліна.

Так, за інформацією видання, витрати на будівництво нового штабу склали близько 1,1 мільярда євро (1,24 мільярда доларів), що перевищує первісну оцінку в 720 мільйонів євро. Крім того, 206 мільйонів євро було витрачено на меблі і техніку.

Як повідомляв УНН, раніше німецька розвідка була замішана в ряді міжнародних скандалів. Так, влітку 2018 року президент Австрії Александер ван дер Беллен і канцлер Себастьян Курц зажадали від Берліна пояснень з приводу багаторічної шпигунської діяльності з боку BND, яка велася на австрійській території.

За інформацією ЗМІ, серед міжнародних організацій, діяльність яких цікавила BND, зокрема ОБСЄ, ОПЕК і МАГАТЕ, штаб-квартири яких розташовані в Відні. Стеження також велася за підрозділами ООН, 75 посольствами, а також за низкою підозрюваних в тероризмі осіб та торговців зброєю, повідомив журнал Profil.

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