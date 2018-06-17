Австрия требует объяснений от Берлина по поводу многолетнего шпионажа

"Масштаб слежки был грандиозным", - заявил Курц на совместной с Ван дер Беллен пресс-конференции.

Президент Австрии отметил, что "шпионаж за дружественными странами является не только нетипичным и нежелательным, но и неприемлемым". Официальная Вена теперь ожидает информацию от Берлина о том, за кем именно велась слежка и когда она была прекращена. Курц отметил, что необходимо также убедиться, что она действительно прекращена. По его словам, если данные были сохранены, их необходимо удалить.

Австрийские издания ранее в этот день обнародовали информацию о том, что BND занималась шпионажем на территории Австрии: слежка велась как за австрийскими учреждениями и фирмами, так и за международными организациями и посольствами, расположенными в Вене. По данным издания, с 1999 по 2006 год в поле зрения немецкой спецслужбы находились почти две тысячи стационарных телефонных номеров, факсов, номеров мобильной связи, адресов электронной почты на территории Австрии.

Среди международных организаций, деятельность которых интересовала BND, в частности ОБСЕ, ОПЕК и МАГАТЭ, штаб-квартиры которых расположены в Вене. Слежка также велась за подразделениями ООН, 75 посольствами, а также за рядом подозреваемых в терроризме лиц и торговцев оружием, сообщил журнал Profil.

Как сообщал УНН, в Норвегии обнаружили шпиона ФСБ.