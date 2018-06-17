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Австрія вимагає пояснень від Берліна щодо тривалого шпигування

Австрія вимагає пояснень від Берліна щодо тривалого шпигування

Київ • УНН

 • 9634 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Президент Австрії Александер Ван дер Беллен і канцлер Себастіан Курц зажадали від Берліна пояснень щодо багаторічної шпигунської діяльності з боку німецької Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND), яка велася на австрійській території, передає УНН з посиланням на DW.

“Масштаб стеження був грандіозним”, — заявив Курц на спільній з Ван дер Белленом прес-конференції.

Президент Австрії наголосив, що “шпигування за дружніми країнами є не лише нетиповим і небажаним, але і неприйнятним”. Офіційний Відень тепер очікує на інформацію від Берліна щодо того, за ким саме велося стеження і коли воно було припинене. Курц наголосив, що необхідно також впевнитися, що воно й справді припинене. За його словами, якщо дані були збережені, їх необхідно видалити.

Австрійські видання раніше цього дня оприлюднили інформацію про те, що BND займалася шпигунством на території Австрії: стеження велося як за австрійськими установами та фірмами, так і за міжнародними організаціями і посольствами, розташованими у Відні. За даними видань, з 1999 по 2006 рік усього в полі зору німецької спецслужби перебували майже дві тисячі стаціонарних телефонних номерів, факсів, номерів мобільного зв’язку, адрес електронної пошти на території Австрії.

Серед міжнародних організацій, діяльність яких цікавила BND, зокрема ОБСЄ, ОПЕК та МАГАТЕ, штаб-квартири яких розташовані у Відні. Стеження також велося за підрозділами ООН, 75 посольствами, а також за низкою підозрюваних в тероризмі осіб та торговців зброєю, повідомив журнал Profil.

Як повідомляв УНН, у Норвегії виявили шпигуна ФСБ.

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