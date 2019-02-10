Меркель открыла "шпионскую крепость" в Берлине
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, 8 февраля, открыла новую, похожую на крепость, берлинскую штаб-квартиру Федеральной разведывательной службы Германии (BND), стоимость постройки которой превысила 1 млн евро, передает УНН со ссылкой на Daily Sabah.
Около 4 из 6,5 тысяч агентов секретной службы BND отныне будут работать в огромном новом здании в районе Митте в центре Берлина.
Так, по информации издания, затраты на строительство нового штаба составили около 1,1 миллиарда евро (1,24 миллиарда долларов), что превышает первоначальную оценку в 720 миллионов евро. Кроме того, 206 миллионов евро было потрачено на мебель и технику.
Как сообщал УНН, ранее немецкая разведка была замешана в ряде международных скандалов. Так, летом 2018 года президент Австрии Александер ван дер Беллен и канцлер Себастьян Курц потребовали от Берлина объяснений по поводу многолетней шпионской деятельности со стороны BND, которая велась на австрийской территории.
По информации СМИ, среди международных организаций, деятельность которых интересовала BND, в частности ОБСЕ, ОПЕК и МАГАТЭ, штаб-квартиры которых расположены в Вене. Слежка также велась за подразделениями ООН, 75 посольствами, а также за рядом подозреваемых в терроризме лиц и торговцев оружием, сообщил журнал Profil.