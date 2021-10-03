СМИ: в порту Бангладеш на борту сухогруза умерли два украинских моряка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. На сухогрузе, который прибыл в бангладешский порт Читтагонг из Египта, умерли двое украинских моряков. Причины их смерти неизвестны, пишет УНН со ссылкой на турецкое издание Deniz Haber.
Детали
По данным издания, моряки ушли из жизни в конце сентября.
“По данным местных источников, 30 сентября двое украинских моряков, находившихся на борту сухогруза AP ASTAREA, который причалил в порт Читтагонг, умерли один за другим без видимых причин и болезней”, — говорится в сообщении.
Местные врачи считают вероятной причиной смерти одного из моряков сердечный приступ.
В то же время отмечается, что у моряков не было никаких симптомов коронавируса. Сухогруз, который шел под флагом Маршалловых островов, прибыл в Читтагонга из Египта 19 сентября.
Дополнение
По данным ресурса Marine Traffic AP ASTAREA построена в 2012 году, водоизмещение судна составляет почти 32 тонны. Судно совершает рейсы под флагом Маршалловых островов.