ЗМІ: у порту Бангладеш на борту суховантажу померли два українських моряки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. На суховантажі, який прибув у бангладеський порт Читтагонг з Єгипту, померли двоє українських моряків. Причини їхньої смерті наразі невідомі, пише УНН з посиланням на турецьке видання Deniz Haber.
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За даними видання, моряки пішли з життя наприкінці вересня.
"За даними місцевих джерел, 30 вересня двоє українських моряків, що перебували на борту суховантажу AP ASTAREA, який причалив у порт Читтагонг, померли один за одним без видимих причин і хвороб", – йдеться у повідомленні.
Місцеві лікарі вважають ймовірною причиною смерті одного з моряків серцевий напад.
Водночас зазначається, що у моряків не було жодних симптомів коронавірусу. Суховантаж, який йшов під прапором Маршаллових островів, прибув до Читтагонга з Єгипту 19 вересня.
Доповнення
За даними ресурсу Marine Traffic AP ASTAREA побудована у 2012 році, водотонажність судна складає майже 32 тонни. Судно здійснює рейси під прапором Маршалових островів.