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СМИ: Трамп хотел назначить спецпрокурором касательно результатов выборов сторонницу "теорий заговоров"

Киев • УНН

 • 13395 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп на совещании в Белом доме предложил назначить спецпрокурором (special counsel) по прошедшим выборам юриста Сидни Пауэлл, которая заявляла, что машины для подсчета голосов были изготовлены в Венесуэле по приказу Уго Чавеса, который скончался в 2013 году. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

СМИ: Трамп хотел назначить спецпрокурором касательно результатов выборов сторонницу "теорий заговоров"

Президент США Дональд Трамп обсуждал возможность назначить спецпрокурором для расследования якобы фальсификации на президентских выборах свою сторонницу-юриста Сидни Пауэлл, которая известна ошибками в суде.

Пауэлл неоднократно критиковали за неточности и ошибки в юридической практике. Однажды она подала в суд ходатайство, состоящее из чистого листа. Ранее Пауэлл выступила с заявлением, что электронное оборудование для подсчета голосов в США было создано в Венесуэле по требованию экс-президента Уго Чавеса, скончавшегося в 2013 году. По словам Пауэлл, нарушения на выборах происходили из-за “массивного влияния коммунистических денег через Венесуэлу, Кубу и, вероятно, Китай”.

Пауэлл изначально выступала от имени штаба Трампа, однако в конечном счете штаб от нее отмежевался и заявил, что она участвует в судебных протестах по собственной инициативе, не являясь членом юридической команды президента.

Однако в пятницу в ходе встречи с советниками Трамп предложил назначить Пауэлл спецпрокурором для расследования фальсификаций. Большинство советников выступили против этой идеи, в том числе личный адвокат президента Руди Джулиани.

Напомним, представители американской администрации высокого ранга обеспокоены тем, что действующий президент США Дональд Трамп может злоупотребить властью, чтобы попытаться пересмотреть результаты выборов.

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