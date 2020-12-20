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ЗМІ: Трамп хотів призначити спецпрокурором щодо результатів виборів прихильницю "теорій змов"

Київ • УНН

 • 13395 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп на нараді в Білому домі запропонував призначити спецпрокурором (special counsel) по виборам, що минули, юриста Сідні Пауелл, яка заявляла, що машини для підрахунку голосів були виготовлені в Венесуелі за наказом Уго Чавеса, який помер в 2013 році. Про це повідомляє The New York Times, пише УНН.

ЗМІ: Трамп хотів призначити спецпрокурором щодо результатів виборів прихильницю "теорій змов"

Президент США Дональд Трамп обговорював можливість призначити спецпрокурором для розслідування нібито фальсифікації на президентських виборах свою прихильницю-юриста Сідні Пауелл, яка відома помилками в суді.

Пауелл неодноразово критикували за неточності і помилки в юридичній практиці. Одного разу вона подала в суд клопотання, що складалося з чистого аркуша. Раніше Пауелл виступила із заявою, що електронне обладнання для підрахунку голосів в США було створено в Венесуелі на вимогу експрезидента Уго Чавеса, який помер в 2013 році. За словами Пауелл, порушення на виборах відбувалися через “масивний вплив комуністичних грошей через Венесуелу, Кубу і, ймовірно, Китай”.

Пауелл спочатку виступала від імені штабу Трампа, однак в кінцевому рахунку штаб від неї відмежувався і заявив, що вона бере участь в судових протестах за власною ініціативою, не будучи членом юридичної команди президента.

Однак в п’ятницю в ході зустрічі з радниками Трамп запропонував призначити Пауелл спецпрокурором для розслідування фальсифікацій. Більшість радників виступили проти цієї ідеї, в тому числі особистий адвокат президента Руді Джуліані.

Нагадаємо, представники американської адміністрації високого рангу стурбовані тим, що чинний президент США Дональд Трамп може зловжити владою, щоб спробувати переглянути результати виборів.

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